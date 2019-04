PSG, Tuchel: "La squadra si rialzi. Domani può tornare Neymar"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato col Monaco, terzo match point a disposizione dei parigini dopo i ko con Lille e Nantes. Bernat, Thiago Silva e Meunier non ci saranno. Neymar, Cavani, Di Maria, Draxler e Nkunku sono ancora in dubbio. Mi aspetto una reazione importante dai miei giocatori, anche perché dovremo prepararci per la finale di Coppa di Francia. Sono due gare decisive. Con così tanto vantaggio la gente dice che è già tutto finito, ma per me non è così. Dobbiamo essere capaci di far vedere sul campo la nostra fame e vogliamo bloccare questo momento negativo. Neymar? Si è allenato con la squadra. Ha lavorato duramente, con un ottimo atteggiamento. E' impaziente di rientrare. Io posso dire che i test sono andati bene, si sente libero e gioca senza paura. E' importante che Neymar si senta libero in campo ma pure che sia protetto dagli arbitri, gli avversari non possono fare ciò che vogliono con lui. E' un ragazzo speciale e deve mantenere il suo stile di gioco. Spero di vederlo in campo domenica".