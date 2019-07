PSV fuori dalla Champions, AD: disfatta svizzera di Lozano e compagni

© foto di Dimitri Conti

L'eliminazione del PSV Eindhoven, estromesso dalla Champions League per mano degli svizzeri del Basilea, ha fatto decisamente rumore, soprattutto in Olanda. A testimoniarlo c'è la prima pagina di AD Sportwereld, uno dei principali quotidiani sportivi neerlandesi. "Zwitserse zeperd" è il titolo scelto per raccontare la "disfatta in Svizzera" (si traduce all'incirca così, ndr) della squadra bianco-rossa. Che ora rischia di perdere numerosi talenti, in primis quell'Hirving Lozano cercato dal Napoli e la cui faccia triste campeggia al centro della prima pagina.