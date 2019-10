PSV, Van Bommel: "Il LASK non sarà un gruppo di galline senza testa"

© foto di PhotoViews

Mark Van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita d'Europa League contro il LASK: "Tutte le squadre del nostro girone hanno disputato partite di preliminari di Champions in estate e il LASK ha battuto il Basilea mentre noi ci abbiamo perso. Da allora abbiamo fatto progressi proprio come loro. Avevamo una squadra diversa e siamo diventati molto più equilibrati rispetto all'estate. Ismael? Al Bayern andavamo molto d'accordo e ora allena in modo molto simile alla mia idea di gioco. La sua squadra è fisica ma ha anche stile: non è una squadra che corre come un gruppo di galline senza testa. Saranno un avversario complicato da affrontare".