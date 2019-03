© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono chiusi i primi tempi delle partite valide per il secondo turno della fase di qualificazione a Euro 2020. Spicca il 2-1 dell'Inghilterra, che rimonta l'iniziale svantaggio in Montenegro con le reti di Keane e Barkley. Pari tra Lussemburgo e Ucraina e Portogallo e Serbia: Tadic porta avanti gli ospiti, ma Pereira pareggia nel finale. C'è apprensione per CR7, uscito alla mezzora per un problema muscolare alla coscia destra. L'Albania vince 1-0 contro Andorra, stesso punteggio anche per Francia e Bulgaria rispettivamente contro Islanda e Kosovo.

Andorra-Albania 0-1: 21' Sadiku

Francia-Islanda 1-0: 12' Umtiti

Kosovo-Bulgaria 0-1: 39' Bozhikov

Lussemburgo-Ucraina 1-1: 34' Turpel (L), 40' Tsygankov

Montenegro-Inghilterra 1-2: 17' Vesovic (M), 30' Keane, 39' Barkley

Portogallo-Serbia 1-1: 7' (rig.) Tadic (S), 42' Pereira