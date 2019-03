Qual. Euro2020, Gruppo G: vola la Polonia, Austria ancora a zero punti

© foto di Newspix/Image Sport

Dopo due giornate di qualificazione agli Europei 2020, nel Gruppo G vola la Polonia che battendo 2-0 la Lettonia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ed è salita a punteggio pieno in testa alla classifica. Può solo inseguire invece la Macedonia che ha pareggiato per 1-1 contro la Slovenia e Israele che ha conquistato una bellissima vittoria contro l'Austria, ancora a quota zero nel girone insieme alla Lettonia.

QUAL. EURO2020 - GRUPPO G

Polonia-Lettonia 2-0

Israele-Austria 4-2

Slovenia-Macedonia 1-1

CLASSIFICA: Polonia 6, Macedonia 4, Israele 4, Slovenia 2, Austria 0, Lettonia 0.