Qualificazioni Euro 2020, Gruppo C: colpo Germania, poker Olanda

© foto di Imago/Image Sport

Secondo poker consecutivo in trasferta dell'Olanda, dopo quello rifilato alla Germania tre giorni fa. Van Dijk e soci battono 4-0 in trasferta l'Estonia e cominciano a mettere pressione all'Irlanda del Nord, battuta in casa dalla Germania e raggiunta in vetta proprio dalla Nazionale tedesca. Riposa la Bielorussia.

RISULTATI

Irlanda del Nord-Germania 0-1: 48' Halstenberg, 93' Gnabry

Estonia-Olanda 0-4: 17' e 48' Babel, 76' Depay, 87' Wijnaldum

CLASSIFICA

Germania 12

Irlanda del Nord 12

Olanda 9

Bielorussia 3

Estonia 0