R.Carlos: "Al Real Camacho durò 10 giorni perché ci vietò vino e birra"

Aneddoto di Roberto Carlos riguardante l'esperienza al Real Madrid con José Antonio Camacho. Ecco quanto raccontato all'emittente della Lega calcio portoghese, "Canal 11": "All’epoca dei galacticos eravamo in sette… eravamo un pericolo negli spogliatoi, però avevamo un buon rapporto con gli allenatori ad eccezione di Camacho che durò dieci giorni. Arrivò negli spogliatoi molto serio salutando tutti: 'Voglio tutti presenti domani alle 7 del mattino'. Normalmente ci allenavamo alle 10,30. Abbiamo parlato con lui per provare a cambiare l’orario, era già successo con Luxemburgo. Seconda partita di campionato: avevamo l’abitudine di concentrarci lasciando i bagagli nella stanza e, prima di cena, bevendo la nostra birra e il nostro vino. Sul tavolo c’erano sempre due bottiglie di vino. Ronaldo e io gli abbiamo detto: 'Professore, le persone qui hanno i loro costumi, lo vedrete, ma cercate di non cambiarli. Non rimuovete le bottiglie di vino e di birra dal tavolo prima di cena perché altrimenti andiamo incontro a problemi'. Che cosa ha fatto? Ha rimosso prima le birre e poi le bottiglie di vino. È durato tre mesi. Il mondo del calcio è piccolo, la notizia arriva sul tabellone e 'ciao'".