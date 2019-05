Racing, il Betis vuole Centurion. L'ex Genoa disposto a tornare in Europa

Il Betis Siviglia è intenzionato a presentare un'offerta per Ricardo Centurion. Meteora nel Genoa, è rimasto fuori rosa per gran parte della stagione con il Racing de Avellaneda a causa di comportamenti inappropriati. Centurion ha un contratto fino a dicembre 2021, ma sarebbe più che felice di tornare in Europa. A riportarlo è Marca.