Le big di Premier League preparano l'asta internazionale per Dayot Upamecano. Come riporta il Daily Star, Tottenham e Manchester City sarebbero infatti pronte a rilanciare dopo l'offerta monstre dell'Arsenal al RB Lipsia . Il talentoso centrale francese, classe 1998, è in Bundesliga con ottimi risultati dal gennaio 2017 e quest'estate aveva attirato, tra i tanti, anche l'interesse del Milan.