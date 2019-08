Secondo quanto riferisce Kicker, all'interno del rinnovo di contratto di Timo Werner col RB Lipsia sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Un dettaglio che secondo il quotidiano tedesco sarebbe stato inserito per favorire la cessione al Bayern Monaco la prossima stagione: un accordo tra gentiluomini che punti alla permanenza per un altro anno del calciatore nella sua attuale squadra per poi partire senza problemi la prossima estate.