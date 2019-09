Real, Casemiro controcorrente: "Il PSG non è stato più aggressivo di noi"

Intervistato da Movistar TV, il centrocampista del Real Madrid Casemiro ha commentato così la brutta sconfitta patita in Champions col Paris Saint-Germain: "Non ci sono scuse, non abbiamo giocato bene. In ogni caso c'è ancora tanto tempo per riprenderci e fare cose positive in questa stagione, non direi che il PSG ci ha superati in quanto ad aggressività ieri sera. Questo campo è sempre complicatissimo".