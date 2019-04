Real, il mobbing di Zidane per convincere Bale a partire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane spinge sull'acceleratore per "liberarsi" di Gareth Bale. Ne è sicuro sport, quotidiano catalano, il cui portale online arriva addirittura a parlare di mobbing nei confronti dell'esterno offensivo gallese. Il Real Madrid, spinto dal proprio tecnico, avrebbe deciso da tempo di cedere l'ex Tottenham. Il quale, però non sembra particolarmente accattivato dall'idea di lasciare la casa blanca, complici le difficoltà nel trovare un altro club che gli garantisca lo stesso ricchissimo stipendio. Per convincerlo, Zidane avrebbe iniziato a schierarlo con il contagocce: nell'ultima partita contro il Leganés, per esempio, a Bale sono toccati soltanto gli ultimi 13 minuti di gara.