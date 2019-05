Real Madrid, ag. Bale: "Premier? Se qualcuno ci da ciò che meritiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano dalla Spagna altre dichiarazioni di Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale in merito la futuro dell'attaccante del Real Madrid. In particolare il procuratore parla di un possibile ritorno in Premier League del gallese: "È certamente possibile, se qualcuno mette la mano in tasca e ci paga ciò che meritiamo... ma si tratta di un sacco di soldi".