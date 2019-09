Real Madrid, ancora caccia ai giovani: occhi su Camavinga del Rennes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il Real Madrid, anche alla luce dell'ultimo pesante k.o. sul campo del PSG in Champions League, ma oltre al campo la dirigenza blanca pensa anche al mercato. E continua a cercare anche giovani talenti da aggiungere alle stelle della propria squadra. L'ultimo nome a cui s'è interessato il club spagnolo è Eduardo Camavinga (16), centrocampista del Rennes che già la scorsa annata ha esordito in Ligue 1 e quest'anno è stato eletto il miglior calciatore dle mese di agosto nel campionato francese.