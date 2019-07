© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo i grandi colpi in entrata il Real Madrid sta pensando agli esuberi. Garteh Bale può lasciare le merengues già in questa sessione di mercato e il Tottenham, sua ex squadra, vuole fare uno sforzo sul mercato per poter riportare il calciatore gallese in Premier League.

La prima pagina di Marca è tutta dedicata all'ex spurs: la compagine londinese potrebbe mettere sul piatto 50-60 milioni di euro ma il problema resta l'ingaggio, visto che attualmente l'esterno mancino guadagna il doppio di quello che potrebbe offrirgli eventualmente il Tottenham.