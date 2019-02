© foto di Marco Conterio

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha parlato a Movistar Partidazo commentando la vittoria del club spagnolo (3-0) contro l'Alaves: "La squadra è in un momento molto positivo, dobbiamo continuare su questa linea. Benzema (autore del primo gol, ndr) è in un momento di grande ispirazione, dobbiamo approfittarne. E' decisivo, così come molti altri elementi della squadra. Vinicius è un giocatore con molte qualità, è una minaccia per gli avversari ogni volta che conquista la palla. Siamo molto contenti di come sta maturando".