Real Madrid, caso Bale: dal possibile arrivo all'Inter alla permanenza

Il possibile arrivo in Italia passando dalla Cina, ma soprattutto tante voci di mercato che hanno infastidito molto Gareth Bale. L’esterno gallese è al centro del mercato europeo, ma la sconfitta nel derby contro l’Atletico ha stravolto i piani del Real Madrid. Anche se il match non aveva molta importanza, una sconfitta simile ha minato la stabilità della panchina di Zidane. Tutti in discussione, calciatori compresi: il tutto inciderà inevitabilmente sulle strategie di mercato delle merengues.

Ipotesi Inter - Nei giorni scorsi il giocatore era stato accostato all’Inter per via del suo trasferimento allo Jiangsu Suning. La mancanza di un posto dedicato agli stranieri aveva portato ad un’ipotesi del genere, smentita successivamente dalla decisione del Real Madrid di non cedere calciatori di qualità come il gallese. Tutto bloccato, almeno per il momento.

Nervosismo Bale - Diversi tabloid inglesi hanno evidenziato il nervosismo da parte del giocatore ex Tottenham, infastidito dal comportamento della dirigenza. Prima di accettare la cessione, Bale ha fatto di tutto per far cambiare idea a Zinedine Zidane. Il dietrofront della società iberica ha infastidito molto il giocatore e il suo entourage, ormai il caso è scoppiato. Vedremo quale saranno le decisioni delle merengues nei prossimi giorni di mercato.