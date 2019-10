Real Madrid, Hazard: "Importante segnare per me, la gente parla troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il gol realizzato contro il Granada, Eden Hazard a Real Madrid Tv ha detto: "Il primo gol è sempre difficile, ma poi ho tirato in porta con più sicurezza. Spero di segnare molti gol per questo grande club. È importante segnare per me. Critiche? La gente parla e ho sentito molte cose. Ecco perché è stato importante segnare per me. Granada? È una squadra molto forte, ecco perché erano secondi. Abbiamo dato tutto ma possiamo sempre migliorare".