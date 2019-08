Real Madrid, As dopo il pari col Valladolid: "Ritorno al passato"

"Ritorno al passato". E' questo il titolo che As dedica al Real Madrid, che ieri ha pareggiato con il Real Valladolid. Dopo l'1-1 il quotidiano titola così, parlando di un Madrid così così. In taglio alto l'Atletico Madrid: "Joao Felix in un campo maledetto". E il Barcellona: "Il Barcellona si mette nelle mani di Griezmann".