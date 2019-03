Real Madrid, As: "Tutte le strade portano a Mbappé"

"Tutte le strade portano a Mbappé" titola As oggi in edicola. Spazio al mercato del Real Madrid, che dovrà rivoluzionare la rosa la prossima stagione. E l'attaccante francese è il sogno: "Il PSG ha bisogno di 150 milioni per far quadrare i conti e sono due anni che non supera gli ottavi di Champions" E sull'attaccante: "L'ha ferito una multa per essere arrivato tardi a un colloquio con Tuchel. Vede nel Real Madrid un trampolino verso il Pallone d'Oro".