Real Madrid, Keylor Navas più vicino alla permanenza che all'addio

Nonostante sembrava pronto a dire addio al Real Madrid, Keylor Navas alla fine potrebbe rimanere. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS infatti il portiere costaricense in questo momento è più vicino alla permanenza piuttosto che alla cessione poiché ci sono diverse condizioni che bloccano una sua possibile cessione. Navas infatti vorrebbe una rescissione contrattuale ma con i blancos che gli pagano gli ultimi due anni di contratto, una condizione che il Real non vuole sostenere e anzi chiede 20 milioni di euro per la sua cessione. Inoltre i 7 milioni di ingaggio che attualmente il giocatore percepisce sono un problema per diverse squadre.