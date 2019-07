Real Madrid, l'arrivo di Pogba dipenderà dalla cessione di Bale

© foto di Imago/Image Sport

C'è un nodo da sciogliere in casa Real Madrid, ovvero la situazione di Gareth Bale. Dalla Spagna sono convinti, il centrocampista francese arriverà soltanto se partirà l'esterno ex Tottenham. Il suo valore di mercato è di circa 60 milioni di euro, ma non sarà semplice piazzarlo dopo le ultime stagione con le merengues. Nel caso in cui i blancos riusciranno a chiudere la cessione, come riportato da AS, la trattativa con il Manchester United per Pogba potrebbe prendere una piega differente.