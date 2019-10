© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale ha deciso di lasciare il Real Madrid nel corso della prossima estate. L'attaccante gallese è stufo della propria condizione al Real Madrid, con l'esclusione contro il Brugge che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Zidane non lo prende in considerazione come un campione e i dirigenti non paiono interessati a proteggerlo come avvenuto in passato per calciatori come Ronaldo. Per la prima volta da quando nel 2013 è arrivato in Spagna, l'ex Tottenham ha deciso di lasciare i Blancos per ripartire da una nuova avventura altrove. A riportarlo è AS.