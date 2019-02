Real Madrid, l'Uefa, apre un'indagine dopo le parole di Sergio Ramos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Uefa ha aperto un fascicolo per analizzare il caso Sergio Ramos. "E' stata aperta un'indagine disciplinare basata sull'articolo 31 del regolamento disciplinare della Uefa in relazione alle dichiarazioni di Sergio Ramos", ha fatto sapere la Uefa. Il difensore del Real Madrid ha preso ieri un cartellino giallo contro l'Ajax e in zona mista ha riconosciuto di aver forzato la mano per poter prendere l'ammonizione (era diffidato e salterà il ritorno ma pulirà la fedina in vista dei quarti di finale). In un secondo tempo via twitter ha spiegato che "in una partita ci sono mille tensioni e sensazioni. Voglio che sia chiaro che non ho forzato la mano per prendere il cartellino come non l'ho fatto contro la Roma nè nelle altre gare di Champions"