Real Madrid, Perez: "Comincia una nuova era. Jovic ci aiuterà a vincere"

Il Real Madrid ha presentato pochi minuti fa Luka Jovic, primo acquisto della seconda era di Zidane. Il presidente Florentino Perez è intervenuto prima dell'attaccante serbo e ha spiegato le ambizioni e i progetti della sua società per il futuro: "Oggi vogliamo condividere con tutti i madrileni l'inizio di un progetto per la prossima stagione, dobbiamo lavorare per realizzare i sogni di milioni di tifosi. Questo non è stato l'anno che ci aspettavamo ed è per questo che lavoreremo per migliorare e continuare a inseguire la nostra ossessione, la vittoria. Questo club non molla mai e continuerà a dimostrarlo. Vincere quattro Champions in cinque anni è magico, è stata un'impresa enorme".

Il giorno di Jovic - Oggi presentiamo un giocatore che potrà consentirci di continuare a vincere, un attaccante che voleva giocare per questa grande famiglia, era uno dei suoi più grandi sogni. Oggi inizia l'era di Luka Jovic e gli diamo il benvenuto. Sarà un giocatore del Real Madrid, il club più titolato al mondo. Lui ha scelto questa maglia per continuare a crescere e affermarsi come uno dei migliori attaccanti al mondo. A 21 anni Jovic ha già vinto titoli in 3 Paesi diversi e ha segnato tanti gol. Luka, i tifosi ti chiederanno molto di più, sarà la più grande sfida della tua carriera. Questa è la maglia con cui dormivi da piccolo".