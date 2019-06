Real Madrid, Pogba resta l'obiettivo: Eriksen e van de Beek le alternative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid sta lavorando duramente per rinforzare la squadra e Zidane avrebbe chiesto una vera e proprio rivoluzione della rosa a disposizione. L'obiettivo principale per il centrocampo blanco continua ad essere Paul Pogba, raccomandato direttamente dal tecnico francese che lo vuole a Madrid a tutti i costi. Tuttavia non si prospetta una trattativa facile quella con il Manchester United, pertanto i blancos starebbe lavorando anche a delle alternative come Eriksen, seconda scelta e van de Beek, terza scelta nel caso in cui Pogba non dovesse arrivare.