Real Madrid, secondo AS gli infortuni sono la "croce" di Zidane

© foto di Pietro Lazzerini

Il Real Madrid sta vivendo un anno sfortunato in chiave infortuni, con i migliori giocatori costantemente alle prese con stop atletici che non permettono ai Blancos di avere continuità tra i titolari. AS di questa mattina in prima pagina parla della "croce" di Zidane, partendo da Hazard che soffre di una microfrattura e che salterà il Clasico, passando per Marcelo che ha una lesione al soleo e infine a Bale che potrebbe farcela ma che non è al massimo, anche a causa delle polemiche che lo hanno colpito nelle ultime settimane.