© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos è uno di quei calciatori che hanno sempre fame di vittorie. A conferma, il difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola ha così parlato nel corso di un'intervista ad AS: "Non smetto mai di sognare, ho ancora voglia di vincere con il Real Madrid. Vincere la quinta Champions League sarebbe qualcosa di folle... Ma lo stesso discorso vale anche per un Europeo o un Mondiale con la Spagna. L'unica cosa che è lì, e non riesco a capire se vicino o lontano, è il Pallone d'Oro. Ma se è riuscito a vincerlo Cannavaro, perché io no?".