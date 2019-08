Real Madrid, si allontana Van de Beek: Zidane vuole Paul Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brusca frenata per quanto riguarda le trattative tra Donny van de Beek e il Real Madrid. Il centrocampista olandese, come riportato dal Mundo Deportivo, ha già un accordo con i blancos, inoltre ci sarebbe il sì da parte dell'Ajax per un totale di 50 milioni di euro. Al momento Zidane ha bloccato le trattative, l'obiettivo numero uno rimane Paul Pogba. Il mercato è vicino alla chiusura, ma il tecnico francese vuole arrivare al centrocampista ex Juventus.