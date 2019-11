© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Daily Star, tra gli attaccanti monitorati dal Real Madrid in vista dei prossimi mesi, ci sarebbe anche l'attaccante italiano in rotta con l'Everton Moise Kean. Il giocatore, che piace molto anche alla Roma, vorrebbe lasciare l'Inghilterra perché non è riuscito ad ambientarsi. I Blancos seguono anche Haaland del Salisburgo e Chikwueze del Villarreal.