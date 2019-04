Real Madrid, Zidane ha deciso: via Courtois, Navas torna titolarissimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zinedine Zidane sembra avere le idee chiare per il Real Madrid della prossima stagione. Il tecnico francese, tornato dopo l'eliminazione dei blancos dalla Champions League, vuole ridare fiducia al portiere che lo ha portato per tre volte di fila sul tetto d'Europa. Per questo, secondo quanto rivelato da Es Radio e riportato da Mundo Deportivo, Thibaut Courtois (26) è già stato messo sulla lista dei possibili partenti per fare spazio a Keylor Navas (32). Zidane avrebbe già avuto l'ok della dirigenza delle merengues: l'ex estremo difensore di Atletico Madrid e Chelsea dovrà probabilmente già cercare una nuova squadra.