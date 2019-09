Real Madrid, Zidane: "Ho fiducia in Vinicius. Hazard pronto, ma ora calmi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani all'ora di pranzo il Real Madrid ospita il Levante alle ore 13. Presentando la sfida, l'allenatore Zinedine Zidane ha parlato di numerosi temi legati all'attualità dei Blancos: "Cosa vi fa dire che non avrei fiducia in Vinicius? Ha la mia piena fiducia, e ve lo posso garantire. Ha 19 anni e sicuramente rappresenta il futuro del Madrid. Serve tempo per fare le cose per bene, e a volte magari non giocherà. Ma solo perché al suo posto ci sarà un altro, nulla più. Smettiamola di dire certe cose: è un buon giocatore e conto su di lui".

Sull'infortunio di Modric, aggiunge: "È un periodo complicato. Luka ha dovuto giocare due partite in tre giorni, e spero che si riprenda rapidamente. Domani però non ci sarà, dobbiamo accettarlo. Ma ci sono cose positive e negative: per un Modric infortunato ci sono Hazard e James Rodriguez che stiamo recuperando. Ogni club ha problemi di infortuni, e avendo tanti internazionali sono tanti i giocatori che non si fermano mai. Mi fido delle persone che lavorano qui: sono le migliori. E spero che dopo Luka non ci siano altri infortuni".

Quindi, un paio di dichiarazioni sul possibile debutto ufficiale di Hazard: "Bisogna procedere lentamente, è stato fermo per tre settimane. Tutti vogliamo vedere Hazard in azione, ma dobbiamo considerare anche le pressioni e le aspettative. È pronto, ma poi sarò io a decidere come utilizzarlo".

Infine anche uno spunto su Gareth Bale: "Siamo tutti sulla stessa barca".