Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha analizzato la sconfitta di Maiorca ai microfoni di Movistar TV: “Come sempre abbiamo giocato male. Non abbiamo giocato la partita che volevamo. L'avvio della gara è stato subito complicato. Nella seconda parte non so se abbiamo avuto ansia e non abbiamo avuto molte possibilità di segnare. Sorpreso dall'inizio di Maiorca? Si sapeva che sarebbe stato così. Dopo 8 minuti hanno segnato e poi sono tornati a difendere e non abbiamo trovato la soluzione giuste. Le assenze? C'erano altri giocatori. Ora il Galatasaray? Sappiamo cosa ci giocheremo, dobbiamo provare a vincere perché non c'è altra scelta".