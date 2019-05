Real Madrid, Zidane: "Per fortuna la stagione è finita, pensiamo al futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa dal Real Madrid contro il Betis Siviglia all'ultima giornata di Liga un deluso Zidane ha detto: "Non è che non vogliamo, è che non possiamo. La cosa migliore è che la stagione è finita. Stiamo pensando a qualcos'altro, al futuro, al prossima stagione. È complicato quando ci provi ma non ti riesce nulla. È molto complicato, ma è giusto così. Devi accettare il modo in cui è andata questa stagione e non devi dimenticarla. Devi tenerlo molto presente per il futuro. Ci servirà".