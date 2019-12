Real Madrid, Zidane: "Tre punti importanti, sfruttiamo questo momento"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Soddisfatto del successo e del primo posto Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, che ha commentato ai microfoni di Mundo Deportivo la vittoria contro l'Espanyol. "Sono tre punti molto importanti. L'ho detto prima della partita, Espanyol è un rivale che non merita di essere dove si trova ed è stato visto. Ha delle individualità che ti mettono in difficoltà sul campo. Manca un po 'di fluidità, ma sono felice. Abbiamo realizzato due goal e non ne abbiamo subito. Sono contento perché significa che stiamo tutti bene e dobbiamo continuare e sfruttare questo momento".