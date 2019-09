© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piove sempre sul bagnato in casa Real Madrid: Ferland Mendy, infatti, si è infortunato nella sfida contro il Siviglia. Per il terzino francese è il secondo problema muscolare in pochi mesi e questa volta arriva in un brutto momento, con Marcelo ancora ai box. Lo staff medico del Real parla di una lesione muscolare nell'adduttore della gamba sinistra. Né il brasiliano né il francese si sono allenati alla vigilia della sfida contro l'Osasuna: Zidane dovrà improvvisare qualcosa in difesa e Nacho potrebbe avere una possibilità.