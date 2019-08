Real Sociedad, in arrivo Monreal dall'Arsenal: pronto un biennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal deve sfoltire l'organico in questa ultima settimana di mercato (per le altre, in Inghilterra è chiuso dall'8 agosto) e il primo tassello pronto a lasciare il puzzle di Emery è Nacho Monreal. Secondo Marca, il terzino spagnolo sta per firmare un contratto di due anni con la Real Sociedad, club che ha bisogno di un po' di esperienza internazionale e avrebbe trovato in Monreal la pedina perfetta per la sua difesa.