L'ottimo rendimento di Martin Odegaard con la maglia del Vitesse ha attirato le attenzioni dell'Ajax, disposto a investire anche una cifra importante per acquistare il ragazzo di proprietà del Real Madrid. Club dove il 20enne norvegese tornerà a fine stagione, per essere poi nuovamente ceduto in prestito. Gli spagnoli, infatti, non sembrano intenzionati a prendere in considerazione l'idea di una vendita definitiva, per salvaguardare l'investimento di 3,5 milioni operato nel 2014, quando riuscirono a strappare il promettente talento alla concorrenza di Bayern, Manchester United e Liverpool. A Madrid sperano che Odegaard sbocci e possa diventare protagonista in un prossimo futuro. I miglioramenti sono stati evidenti e per questo motivo in estate non si muoverà se non a titolo temporaneo.