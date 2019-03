Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Red Bull Salisburgo Marco Rose s'è così espresso sui correttivi da attuare dopo la sconfitta incassata sei giorni fa al San Paolo: "Noi giocheremo come sempre, col nostro stile e col nostro modulo. Non abbiamo fatto tanto male a Napoli, non abbiamo commesso troppi errori, ma alcuni sono stati commessi e domani dobbiamo evitarli. A Napoli abbiamo tirato 20 volte, bisognerà solo difendere meglio perché non dobbiamo subire gol troppo facili come accaduto al San Paolo. Mi meraviglia però il fatto che alcuni vedano ancora delle chance per noi, vuol dire che a Napoli non abbiamo fatto male. Per noi sarà importante credere in questa sorpresa e dobbiamo lavorare e investire tutto durante i 90 minuti per provare a battere il Napoli, anche se sappiamo che un 3-2, ad esempio, non basterebbe".