C'era anche Massimiliano Allegri nella shortlist dell'Arsenal per la successione ad Arsene Wenger. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, al momento di sostituire il tecnico alsaziano, i Gunners avrebbero contattato ben otto allenatori. Oltre al livornese, c'era ovviamente Unai Emery, che poi ha trovato l'accordo: poi due grandi ex come Thierry Henry e Patrick Vieira. E ancora: Julen Lopetegui, Mikel Arteta, Ralf Rangnick e Jorge Sampaoli.