35 milioni di euro. Una richiesta esosa, da parte del Chelsea, che ha visto il rifiuto netto da parte del Newcastle. Il Chronicle spiega che i Magpies non riscatteranno così Kenedy, esterno brasiliano al secondo prestito a St. James' Park: la proprietà del club allenato da Rafa Benitez non lo riscatterà, anche perché Kenedy non gioca dall'inizio dallo scorso Boxing Day.