ufficiale Chelsea, Kenedy rinnova e passa in prestito annuale al Flamengo

vedi letture

Nuova avventura in prestito per Kenedy, centrocampista classe 1996 di proprietà del Chelsea. Il club londinese ha infatti ufficializzato il passaggio del giocatore per la nuova stagione ai brasiliani del Flamengo. Prima dell'addio, però, l'ex talento del Fluminense ha rinnovato il proprio contratto con i Blues.