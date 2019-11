Rivedi l'omaggio di Klopp a Guardiola: "E' il migliore al mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Guardiola è il miglior allenatore al mondo". L'ha detto, quest'oggi in conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp a due giorni dalla sfida contro il Manchester City: "Quello che succede in partita fa storia a sé. In quel contesto nessuno viene a chiederti di dare amicizia e noi sosteniamo con ogni mezzo le nostre squadre, quindi a volte possono nascere piccole discussioni. Ma non ricordo grosse discussioni con Guardiola, Direi che non potrei rispettarlo più di così, è impossibile. Per me è il miglior allenatore al mondo. Ovunque abbia allenato ha avuto un grande impatto sulla sua squadra. Ovunque sia passato, è stato chiaro che il calcio giocato dalle sue squadre non fosse più lo stesso dopo la sua partenza. Ora è al Manchester City, niente male direi. Non ho mai avuto, con nessun allenatore, un cattivo rapporto. Anche perché non ne conosco altri abbastanza bene. Con Guardiola sembra sia un po' diverso perché ci incrociamo spesso, ma a parte questo ho un buon rapporto con lui e gran rispetto". In basso il video.