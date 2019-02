Nel corso del secondo tempo di Roma-Porto, Tancredi Palmeri, giornalista, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Corretto non dare il rigore alla Roma. Strano che ancora in questa serata di Champions non sia intervenuto il VAR. Nell'altra gara è importantissimo il gol del Paris Santin Germain con Kimpembe".

Roma contenta se la partita finisse 0-0?

"In un certo senso è quasi meglio lo 0-0 che vincere 2-1 che è il risultato più infimo in Europa. La Roma però stasera sta facendo una partita coraggiosa e ha avuto almeno tre occasioni pulite. Sarebbe un peccato quindi se la Roma non riuscisse a segnare contro un Porto estremamente basso. Anche se in contropiede ha degli spazi".

Di Francesco chi può pescare dalla panchina?

"Guardando un po' la panchina direi che c'è solo Kluivert che può smuovere qualcosa là davanti".

A Roma è stato esposto uno striscione della Curva Sud contro Kolarov. Che ne pensi?

"Le logiche della Curva sfuggono a ogni logica quindi difficilmente si può commentare. Kolarov sconta anche di essere un ex Lazio. Un'uscita come la sua quando disse in conferenza stampa che i tifosi non capiscono niente non te la perdonano mai. L'inchino di Verona può anche aver peggiorato la situazione".