Robben: "Orgoglioso di aver fatto parte del Bayern Monaco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arjen Robben ha parlato a bundesliga.com: "Ho detto molte volte di essere orgoglioso di aver fatto parte di questo club. Quando sono arrivato, nel 2009, non eravamo al livello di come siamo adesso e non mi riferisco solo in campo ma anche fuori. Lo sviluppo avuto dal club è semplicemente incredibile e sono orgoglioso".