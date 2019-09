Rodri perfetto: 82 passaggi riusciti su 82. L'ultimo fu Barzagli

E' stato acquistato questa estate per dirigere il traffico in mezzo al campo e ha subito iniziato ad assolvere il suo compito. Lo spagnolo Rodri, acquistato in estate dal Manchester City per 70 milioni di euro, è già protagonista indiscusso della squadra di Guardiola e ieri sera nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk è stato protagonista di una prestazione pressoché perfetta. Come riporta 'OptaJoe', gli 82 passaggi forniti dal calciatore classe '92 sono tutti andati a buon fine. In Champions, non succedeva da ottobre 2017, con Andrea Barzagli che in Juventus-Sporting Lisbona non sbagliò nessuno dei 96 passaggi forniti.

82 - Rodrigo completed all 82 passes that he attempted in Manchester City's win against Shakhtar Donetsk in the UEFA Champions League last night; the most passes with a 100% success rate in the competition since October 2017 (Barzagli for Juventus v Sporting CP - 96/96). Control. pic.twitter.com/izkgfHtGfB — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2019