Roy Keane bacchetta Pogba: "Non dà l'esempio, è un grosso problema"

La sconfitta di ieri sera nel derby di Manchester non ha preoccupato i tifosi dei Red Devils, contenti perché i rivali cittadini del City si avvicinano al titolo a discapito degli odiati Reds. La squadra di Solskjaer resta in sesta posizione, a tre lunghezze dal quarto posto, ma la prestazione offerta da alcuni giocatori non è andata giù a una leggenda come Roy Keane, che ha dichiarato a Sky Sports: "Pogba ha talento, ma quante volte lo abbiamo visto tornare a difendere e correre? È un grosso problema per il Manchester United: ha disputato grandi gare e vinto trofei, ma non dà l'esempio. I miei occhi non mentono. Questa è la stessa squadra che ha gettato Mourinho sotto un autobus e ora fa lo stesso con Ole. Ci sono troppi bluff, non ci sono leader".