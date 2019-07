Russia, oggi al via il campionato: caccia allo Zenit, gli italiani salutano

Se in Italia il mercato fatica ancora a decollare e non tutte le squadre hanno incominciato la stagione, oggi in cinque paesi riparte addirittura il campionato: si tratta di Bulgaria, Danimarca, Repubblica Ceca, Russia e Romania. Ci soffermiamo sulla Premier League russa, arrivata alla 28esima edizione.

SOLO UN ITALIANO Solo un italiano rimasto, Andrea Romagnoli, portiere classe 1998 arrivato allo Spartak Mosca e aggregato alla seconda squadra che milita in seconda divisione. Per quel che riguarda il massimo campionato nessuno difenderà i nostri colori: l'ultimo, Salvatore Bocchetti, si è svincolato negli scorsi giorni dallo Spartak Mosca per tornare in Italia e firmare con il Verona. Prima ancora è stato Claudio Marchisio a salutare dopo un anno da comparsa allo Zenit, nel quale è riuscito però a vincere il campionato.

ZENIT FAVORITO, NOVITA' SOCHI Zenit favorito d'obbligo alla vittoria finale anche se la stagione è iniziata perdendo la Supercoppa contro la Lokomotiv. Intanto è stato fatto a oggi l'investimento più importante del campionato in questa finestra di mercato: Douglas Santos, terzino sinistro brasiliano arrivato dall'Amburgo per 12 milioni. Il colpo però l'ha fatto il Krasnodar, che tenta la qualificazione alla fase a gironi della Champions League con Tonny Vilhena dal Feyenoord. Lo Spartak Mosca saluta Zé Luis (al Porto) e lo rimpiazza con l'ex romanista Ezequiel Ponce. Due debuttanti nel massimo campionato: Tambov e Sochi. Questi ultimi hanno appena un anno di vita, raccogliendo l'eredità e il titolo sportivo della Dinamo San Pietroburgo. Di fatto un ricollocamento in pieno stile franchigia americana. Calcio d'inizio questa sera alle ore 19 locali per Arsenal Tula-Dinamo Mosca.

Questa la prima giornata:

Stasera

Arsenal Tula-Dinamo Mosca

Domani

Ural-Ufa

Spartak Mosca-Sochi

Rostov-Orenburg

Domenica

Krylya Sovetov-CSKA Mosca

Zenit-Tambov

Akhmat Grozny-Krasnodar

Lunedì

Lokomotiv Mosca-Rubin Kazan