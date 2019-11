Sancho ci casca ancora: in ritardo alla riunione tecnica pre-Barcellona

Nuovo ritardo per Jadon Sancho. Secondo quanto riporta Sport Bild, l'esterno d'attacco del Borussia Dortmund ieri sarebbe infatti arrivato fuori orario alla riunione tecnica prevista prima della partita contro il Barcellona. Un altro comportamento poco professionale da parte del giovane talento inglese, che non a caso al Camp Nou è entrato in campo solamente nella ripresa (segnando un gol).