Clamoroso caso di scambio di persona nel calciomercato turco. Il Menemenspor, società di seconda serie in Turchia, era convinto di aver fatto il colpaccio. Dopo averlo visionato, ed aver contattato l'agente, aveva messo a segno un acquisto notevole per una squadra di tale caratura: Lamin Jallow (in foto), rapido attaccante della Salernitana. Peccato che non si trattasse di lui, ma di un suo (quasi) omonimo: Alpha Jallow, centrocampista che giocava in terza portoghese. Appena si sono resi conto dell'errore, i turchi hanno diramato un comunicato ufficiale per far sapere che le visite non fossero state superate. In realtà trattasi di un licenziamento in tronco, di fatto.